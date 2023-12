Посол ЄС прокоментував законопроєкт Зеленського про олігархів

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прокоментував законопроєкт про олігархів і наголосив на важливості зміцнення державних інституцій

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних інституцій і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу України", - написав Маасікас у Twitter.

1/3 Commented @ZelenskyyUa initiative with the draft law on oligarchs. The main focus should be on strengthening of state institutions like the rule of law authorities - incl the court system -, anti-monopoly authorities, the public broadcaster and others.https://t.co/cs6YKYVbG2