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Посол ЄС прокоментував законопроєкт Зеленського про олігархів

Середа, 9 червня 2021, 16:53

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прокоментував законопроєкт про олігархів і наголосив на важливості зміцнення державних інституцій

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних інституцій і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу України", - написав Маасікас у Twitter.

Він зазначив, що ЄС знає про законопроєкт, внесений до Верховної ради президентом Володимиром Зеленським.

"Основну увагу необхідно приділяти зміцненню державних інституцій, таких як правоохоронні органи, зокрема, судовій системі, антимонопольним органам, суспільній телерадіомовній компанії та іншим", - наголосив дипломат.

Зеленський нещодавно вніс до Верховної ради законопроєкт про олігархів. Ним пропонується визначити олігархами осіб, які відповідають наступним критеріям: є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько $83 мільйонів за поточним курсом).

Також пропонується створити реєстр олігархів. Підставою для внесення олігархів до реєстру має стати рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).



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