Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російські кораблі провели бойові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Четвер, 1 липня 2021, 13:57

Російські військові кораблі провели навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze за участю країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони РФ.

За даними відомства, екіпажі великих десантних кораблів "Орськ" і "Саратов" Чорноморського флоту РФ провели артилерійські стрільби в морі.

"В ході заходу екіпажі ВДК відпрацювали дії з прикриття умовної висадки морського десанту з виконанням стрільб з артилерійських установок по морських і повітряних цілях", - йдеться в повідомленні.

Напередодні російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море.

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Усі новини...
Останні новини
10:42
Україну накриють дощі і грози
10:40
"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
10:36
Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни
10:10
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
09:45
Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови
09:41
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
09:20
Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців
09:16
Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара
08:59
Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії
08:49
На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою
Усі новини...