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Російські кораблі провели бойові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Четвер, 1 липня 2021, 13:57
Російські кораблі провели бойові стрільби в Чорному морі на тлі навчань Sea Breeze

Російські військові кораблі провели навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі на тлі маневрів Sea Breeze за участю країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони РФ.

За даними відомства, екіпажі великих десантних кораблів "Орськ" і "Саратов" Чорноморського флоту РФ провели артилерійські стрільби в морі.

"В ході заходу екіпажі ВДК відпрацювали дії з прикриття умовної висадки морського десанту з виконанням стрільб з артилерійських установок по морських і повітряних цілях", - йдеться в повідомленні.

Напередодні російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море.

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

Ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море для участі в навчаннях 26 червня. 

Детальніше про те, як проходять навчання - у відео "Європейської правди"

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