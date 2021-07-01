Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Латвії анулювали дозвіл на мовлення російськомовного радіо за заклик до війни

Четвер, 1 липня 2021, 16:43

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) анулювала дозвіл на мовлення програмі підприємства PIKAL UN PARTNERI "Radio PIK".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Це пов'язано з трьома грубими порушеннями, допущеними в ефірі радіо.

У першому випадку радіо було оштрафовано за поширення грубих і непристойних висловів. В іншому епізоді йшлося про заклик до військового конфлікту і повалення держави в ефірі аналітичної передачі. У третьому випадку радіо не забезпечило різноманітність думок в аналітичних дискусійних передачах.

Крім того, з 17 по 27 серпня 2020 року, перед виборами в Ризьку думу, в ефірі радіо учасниками дискусії були в більшості своїй члени однієї політичної сили, що відображають думки і позицію цієї політичної сили. Таким чином, радіо порушило закон про передвиборну агітацію.

Суд залишив рішення NEPLP незмінними і радіо було оштрафовано в сумі на 18 500 євро. Підприємство досі не заплатило штраф.

Анулювання ліцензії на мовлення вступить в силу 5 липня. Це означає, що радіо більше не можна буде почути в ефірі, але це не зупиняє його роботу.

Теми: ЛатвіяРосіяпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Не лише "департамент війни": у Мамедова забрали доступ до держтаємниці

Австрія та Нідерланди відкрилися для туристів з України, щеплених від коронавірусу

Новини 1 липня: відповідь Зеленського Путіну, закон про корінні народи

Усі новини...
Латвія
"Дійте жорстко": президент Латвії порадив Байдену, як поводитися з Путіним
Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії
У Латвії скасували обмеження на роботу великих торгових центрів
Останні новини
04:38
У Трампа зробили свою платформу для соцмереж — схожу на Twitter
03:51
Натовпи через Євро-2020 сприяють сплеску COVID-заражень в Європі — ВООЗ
03:11
США вперше внесли союзника по НАТО в перелік країн, причетних до використання дітей-солдатів
02:05
Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні — можливо, раніше за Безоса
01:18
В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів
00:32
Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів
00:05
В'язню Кремля Виговському пом'якшили умови в колонії РФ – ЗМІ
23:31
Тупицького перевіряють на причетність до ще двох злочинів
23:03
МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna
22:46
Аваков похвалився досягненнями: Дуже задоволений, будуть інвестиції
Усі новини...