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В Латвии аннулировали разрешение на вещание русскоязычного радио за призыв к войне

Четверг, 1 июля 2021, 16:43

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал разрешение на вещание программе предприятия PIKAL UN PARTNERI "Radio PIK".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Это связано с тремя грубыми нарушениями, допущенными в эфире радио.

В первом случае радио оштрафовали за распространение грубых и непристойных выражений. В другом эпизоде ​​речь шла о призыве к военному конфликту и свержения государства в эфире аналитической передачи. В третьем случае радио не обеспечило разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах.

Кроме того, с 17 по 27 августа 2020 года, перед выборами в Рижскую думу, в эфире радио участниками дискуссии были в большинстве своем члены одной политической силы, отражающие мысли и позицию этой политической силы. Таким образом, радио нарушило закон о предвыборной агитации.

Суд оставил решения NEPLP неизменными и радио было оштрафовано в сумме на 18 500 евро. Предприятие до сих пор не заплатило штраф.

Аннулирование лицензии на вещание вступит в силу 5 июля. Это означает, что радио больше нельзя будет услышать в эфире, но это не останавливает его работу.

Темы: ЛатвияРосcияпропаганда


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