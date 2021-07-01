В Латвии аннулировали разрешение на вещание русскоязычного радио за призыв к войне

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал разрешение на вещание программе предприятия PIKAL UN PARTNERI "Radio PIK".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Это связано с тремя грубыми нарушениями, допущенными в эфире радио.

В первом случае радио оштрафовали за распространение грубых и непристойных выражений. В другом эпизоде ​​речь шла о призыве к военному конфликту и свержения государства в эфире аналитической передачи. В третьем случае радио не обеспечило разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах.

Кроме того, с 17 по 27 августа 2020 года, перед выборами в Рижскую думу, в эфире радио участниками дискуссии были в большинстве своем члены одной политической силы, отражающие мысли и позицию этой политической силы. Таким образом, радио нарушило закон о предвыборной агитации.

Суд оставил решения NEPLP неизменными и радио было оштрафовано в сумме на 18 500 евро. Предприятие до сих пор не заплатило штраф.

Аннулирование лицензии на вещание вступит в силу 5 июля. Это означает, что радио больше нельзя будет услышать в эфире, но это не останавливает его работу.