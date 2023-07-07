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Зеленський почав візит до Братислави

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 16:31

Президент України Володимир Зеленський прибув до Братислави та почав офіційні зустрічі.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Зеленський прибув до президентського палацу, де його привітала президентка Словаччини Зузана Чапутова та міністри закордонних справ і оборони.

Зараз тривають його переговори з Чапутовою. 

 

Наскільки відомо, ключові теми зустрічі — безпека, підтримка України та майбутня відбудова; євроатлантична інтеграція України, а також двосторонні питання, у тому числі розвиток транспортного сполучення між Україною та Словаччиною.

Як зазначає видання, хоча інформація про візит Зеленського до останнього була на рівні чуток, до палацу зійшлися десятки людей. Коли кортеж прибув, люди аплодували і вигукували "Слава Україні". 

Як відомо, перед цим Зеленський відвідував Болгарію та Чехію. 

Після переговорів з Зеленським глава чеського уряду Петр Фіала повідомив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова вирішила відмовитися від участі у президентських виборах, які мають пройти наступного року. 

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Теми: ЗеленськийСловаччина
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