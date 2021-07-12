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Частина "Голосу" каже, що Железняк більше не голова фракції, партія заперечує

Понеділок, 12 липня 2021, 19:59
Частина Голосу каже, що Железняк більше не голова фракції, партія заперечує

Нардепка Олександра Устінова повідомила, що фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Сам Железняк та партія пише, що це рішення не вважається ухваленим.

ДжерелоУстінова у Facebook, Железняк у Facebook, "Голос" у Facebook

Пряма мова Устінової: За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову".

Деталі: Нардеп партії Ярослав Рущишин пояснив, що голову фракції звільнили, аби перезапустити роботу "Голосу", "яка останні пів року була заблокована".

Железняк написав, що дізнався про новину з подивом, але зазначає, що рішення не вважається ухваленим, оскільки потрібно 14 голосів.

Пряма мова Железняка:  "Нагадаю, що згідно з положенням про фракцію "Голос" таке рішення приймається 14 голосами. Навіть якби воно відбулося. Погано що ніхто регламент та положення про фракцію так і не прочитав".

Більше деталей: Партія офіційно заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки для призначення та звільнення голови фракції та його заступників потрібно не менше 2/3 голосів.

Що було раніше: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

Пізніше 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються. 

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Нагадаємо:

  • 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".
  • Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".
  • На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни"під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.
  • Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Українська правда

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Теми: ГолосВерховна Рада
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