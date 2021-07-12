Частина "Голосу" каже, що Железняк більше не голова фракції, партія заперечує

Нардепка Олександра Устінова повідомила, що фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Сам Железняк та партія пише, що це рішення не вважається ухваленим.

Джерело: Устінова у Facebook, Железняк у Facebook, "Голос" у Facebook

Пряма мова Устінової: За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову".

Деталі: Нардеп партії Ярослав Рущишин пояснив, що голову фракції звільнили, аби перезапустити роботу "Голосу", "яка останні пів року була заблокована".

Железняк написав, що дізнався про новину з подивом, але зазначає, що рішення не вважається ухваленим, оскільки потрібно 14 голосів.

Пряма мова Железняка: "Нагадаю, що згідно з положенням про фракцію "Голос" таке рішення приймається 14 голосами. Навіть якби воно відбулося. Погано що ніхто регламент та положення про фракцію так і не прочитав".

Більше деталей: Партія офіційно заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки для призначення та звільнення голови фракції та його заступників потрібно не менше 2/3 голосів.

Що було раніше: Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

Пізніше 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

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