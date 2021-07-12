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Часть "Голоса" говорит, что Железняк больше не глава фракции, партия отрицает

Понедельник, 12 июля 2021, 19:59

Нардеп Александра Устинова сообщила, что фракция "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Сам Железняк и партия пишет, что это решение не считается принятым.

Источник: Устинова у Facebook, Железняк в Facebook, "Голос" в Facebook

Прямая речь Устиновой: За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову".

Детали: Нардеп партии Ярослав Рущишин пояснил, что председателя фракции освободили, чтобы перезапустить работу "Голоса", "которая последние полгода была заблокирована".

Железняк написал, что узнал о новости с удивлением, но отмечает, что решение не считается принятым, поскольку нужно 14 голосов.

Прямая речь Железняка: "Напомню, что согласно положению о фракции" Голос "такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы оно произошло. Плохо что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал".

Больше деталей: Партия официально заявила, что эта информация не соответствует действительности, поскольку для назначения и освобождения председателя фракции и его заместителей нужно не менее 2/3 голосов.

Предыстория: Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

Напомним:

  • 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".
  • Политсовет предупредил, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".
  • Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины"во время голосования.

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Украинская правда
Темы: ГолосВерховная Рада
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