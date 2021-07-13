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Facebook удалил пост посла Украины: критиковал Путина за "один народ"

Вторник, 13 июля 2021, 14:30
Facebook удалил пост посла Украины: критиковал Путина за один народ
Фото с Facebook Перебийноса

Соцсеть Facebook признала пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина об "одном народе" таким, что разжигает ненависть, и удалила его.

Источник: пост посла в Facebook

Прямая речь Перебийноса: "Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они")".

Детали: Посол прикрепил к новому сообщению скриншот удаленного поста.

Он звучал так: "Какой один народ? Какие брать? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".

Facebook отметил, что пост нарушает правила о запрете языка вражды и запрете заявлений, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная по отношению к другим.

Что было раньше: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда

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Темы: соцсетиУкраинаПутин
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