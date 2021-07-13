Facebook удалил пост посла Украины: критиковал Путина за "один народ"

Соцсеть Facebook признала пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина об "одном народе" таким, что разжигает ненависть, и удалила его.

Источник: пост посла в Facebook

Прямая речь Перебийноса: "Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они")".

Детали: Посол прикрепил к новому сообщению скриншот удаленного поста.

Он звучал так: "Какой один народ? Какие брать? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".

Facebook отметил, что пост нарушает правила о запрете языка вражды и запрете заявлений, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная по отношению к другим.

Что было раньше: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Предыстория: