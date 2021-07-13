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Суд заарештував майно Козака

Вівторок, 13 липня 2021, 17:43
Суд заарештував майно Козака

Суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Медведчука Тараса Козака у справі про держзраду.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що арешт накладений на рухоме та нерухоме майно нардепа.

Рішення про арешт майна суд ухвалив 31 травня та 16 червня.

Передісторія: 

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім того, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
  • Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити електронний браслет до 9 липня. Апеляційний суд залишив це без змін.
  • Офіс генерального прокурора продовжив до шести місяців — до 11 листопада термін досудового слідства у справі депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖсуддержзрадаарешт
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