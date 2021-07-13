Суд заарештував майно Козака

Суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Медведчука Тараса Козака у справі про держзраду.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що арешт накладений на рухоме та нерухоме майно нардепа.

Рішення про арешт майна суд ухвалив 31 травня та 16 червня.

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