Суд заарештував майно Козака
Вівторок, 13 липня 2021, 17:43
Суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" та соратника Медведчука Тараса Козака у справі про держзраду.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі "Українській правді"
Деталі: Зазначається, що арешт накладений на рухоме та нерухоме майно нардепа.
Рішення про арешт майна суд ухвалив 31 травня та 16 червня.
Передісторія:
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім того, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
- Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити електронний браслет до 9 липня. Апеляційний суд залишив це без змін.
- Офіс генерального прокурора продовжив до шести місяців — до 11 листопада термін досудового слідства у справі депутатів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.
Українська правда