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Суд арестовал имущество Козака

Вторник, 13 июля 2021, 17:43

Суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Медведчука Тараса Козака по делу о госизмене.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что арест наложен на движимое и недвижимое имущество нардепа.

Решение об аресте имущества суд принял 31 мая и 16 июня.

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
  • Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
  • Печерский райсуд Киеве 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить электронный браслет до 9 июля. Апелляционный суд оставил это без изменений.
  • Офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного следствия по делу депутатов Медведчука и Козака.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖсудгосизменаарест
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