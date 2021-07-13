Суд арестовал имущество Козака

Суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Медведчука Тараса Козака по делу о госизмене.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что арест наложен на движимое и недвижимое имущество нардепа.

Решение об аресте имущества суд принял 31 мая и 16 июня.

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