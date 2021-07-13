Суд арестовал имущество Козака
Вторник, 13 июля 2021, 17:43
Суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Медведчука Тараса Козака по делу о госизмене.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"
Детали: Отмечается, что арест наложен на движимое и недвижимое имущество нардепа.
Решение об аресте имущества суд принял 31 мая и 16 июня.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
- Печерский райсуд Киеве 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить электронный браслет до 9 июля. Апелляционный суд оставил это без изменений.
- Офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного следствия по делу депутатов Медведчука и Козака.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.
Украинская правда