Путін заявив, що "мільйони" українців хочуть відновити відносини з Росією

Президент Росії Володимир Путін вважає, що "мільйони українців хотіли б відновлення відносин з Росією", але прихильників розвитку двосторонніх відносин в Україні усувають.

Джерело: заява Путіна, опублікована в Twitter ТАСС

Пряма мова Путіна: "В Україні дуже багато – мільйони – людей, які хочуть відновлення відносин з Росією. Я впевнений, це мільйони людей. А є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають жодних шансів реалізувати свої політичні плани, їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени".

На Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, заявил Путин. Президент убежден, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет "как бы кто ни старался".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/A2TTTAlBBV — ТАСС (@tass_agency) July 14, 2021

Деталі: За словами Путіна, "когось просто вбивають на вулиці, і після цього ніхто злочинців не шукає, закривають загальнонаціональні ЗМІ, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Медведчуком".

Він також додав, що при цьому "триєдність нашого народу нікуди не поділася і не подінеться, як би хто не намагався".

Що було раніше: Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

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