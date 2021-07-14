Путін заявив, що "мільйони" українців хочуть відновити відносини з Росією
Президент Росії Володимир Путін вважає, що "мільйони українців хотіли б відновлення відносин з Росією", але прихильників розвитку двосторонніх відносин в Україні усувають.
Джерело: заява Путіна, опублікована в Twitter ТАСС
Пряма мова Путіна: "В Україні дуже багато – мільйони – людей, які хочуть відновлення відносин з Росією. Я впевнений, це мільйони людей. А є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають жодних шансів реалізувати свої політичні плани, їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени".
На Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, заявил Путин. Президент убежден, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет "как бы кто ни старался".— ТАСС (@tass_agency) July 14, 2021
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/A2TTTAlBBV
Деталі: За словами Путіна, "когось просто вбивають на вулиці, і після цього ніхто злочинців не шукає, закривають загальнонаціональні ЗМІ, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з Медведчуком".
Він також додав, що при цьому "триєдність нашого народу нікуди не поділася і не подінеться, як би хто не намагався".
Що було раніше: Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.
Передісторія:
- 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.