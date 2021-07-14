Путин заявил, что "миллионы" украинцев хотят восстановить отношения с Россией

Президент России Владимир Путин считает, что "миллионы украинцев хотели бы восстановления отношений с Россией", но сторонников развития двусторонних отношений в Украине устраняют.

Источник: заявление Путина, опубликованное в Twitter ТАСС

Прямая речь Путина: "В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены".

На Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, заявил Путин. Президент убежден, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет "как бы кто ни старался".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/A2TTTAlBBV — ТАСС (@tass_agency) July 14, 2021

Детали: По словам Путина, "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".

Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".

Что было раньше: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

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