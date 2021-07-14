Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин заявил, что "миллионы" украинцев хотят восстановить отношения с Россией

Среда, 14 июля 2021, 12:44
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что "миллионы украинцев хотели бы восстановления отношений с Россией", но сторонников развития двусторонних отношений в Украине устраняют.

Источник: заявление Путина, опубликованное в Twitter ТАСС

Прямая речь Путина: "В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены".

Детали: По словам Путина, "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".  

Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".

Что было раньше: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Предыстория:

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПутинРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе

Все новости...
Путин
Путин уверяет, что РФ полностью выполнит контракт на транзит газа через Украину
Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина
Путин утверждает, что Россия хочет "дружественных" отношений с Украиной
Последние новости
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
22:19
Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров
21:52
Новости экономики: свободные путешествия в ЕС, электронное резидентство для "айтишников"
21:39
Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев
Все новости...