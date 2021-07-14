Путин заявил, что "миллионы" украинцев хотят восстановить отношения с Россией
Президент России Владимир Путин считает, что "миллионы украинцев хотели бы восстановления отношений с Россией", но сторонников развития двусторонних отношений в Украине устраняют.
Источник: заявление Путина, опубликованное в Twitter ТАСС
Прямая речь Путина: "В Украине очень много – миллионы – людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены".
На Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, заявил Путин. Президент убежден, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет "как бы кто ни старался".
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/A2TTTAlBBV
— ТАСС (@tass_agency) July 14, 2021
Детали: По словам Путина, "кого-то просто убивают на улице, после этого никто преступников не ищет, закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком".
Он также добавил, что при всем этом "триединство нашего народа никуда не делось и не денется, как бы кто не старался".
Что было раньше: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". Президент Владимир Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что у того нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.
Предыстория:
- 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.