Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького
Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Джерело: адвокат Тупицького Олександр Лещенко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Лещенка: "Сьогодні адміністративний суд у складі Верховного суду визнав протиправним та скасував указ президента про деякі питання національної безпеки України №124 від 27 березня 2021 року.
Суд прийшов до висновків, що президент України, відповідач по справі, не має повноважень приймати рішення про звільнення чи припинення повноважень суддів Конституційного суду чи приймати рішення про скасування указу про попереднє призначення на посаду судді КС".
Деталі: За словами адвоката, суд також прийшов до висновку, що неможливо скасовувати указ індивідуальної дії.
Він назвав рішення Верховного Суду "законним і обґрунтованим" і додав, що "наразі президенту треба думати, що робити з тими діями, які він вчиняв по відношенню до судді КС".
За словами Лещенка, це рішення можна оскаржити до Великої палати ВС. Якщо це станеться, вони будуть діяти "у межах закону, у межах процесу".
Чому це важливо. Раніше аналогічним чином президент Віктор Ющенко вже звільняв суддю Конституційного суду Сюзанну Станік. Вона двічі вигравала суд, поновлювалась на посаді і зрештою одразу після другого поновлення пішла у відставку і відсудила собі 75 тисяч гривень щомісячного утримання.
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Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".
- Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.