Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого
Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.
Источник: адвокат Тупицкого Лещенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Лещенко: "Сегодня административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента о некоторых вопросах национальной безопасности Украины №124 от 27 марта 2021 года.
Суд пришел к выводу, что президент Украины, ответчик по делу, не имеет полномочий принимать решение об увольнении или прекращении полномочий судей Конституционного суда или принимать решение об отмене указа о предварительном назначении на должность судьи КС".
Детали: По словам адвоката, суд также пришел к выводу, что невозможно отменять указ индивидуального действия.
Он назвал решение Верховного Суда "законным и обоснованным" и добавил, что "в настоящее время президенту надо думать, что делать с теми действиями, которые он совершал по отношению к судье КС".
По словам Лещенко, это решение можно обжаловать в Большой палате ВС. Если это произойдет, они будут действовать "в рамках закона, в рамках процесса".
Почему это важно. Ранее аналогичным образом президент Виктор Ющенко уже увольнял судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Она дважды выигрывала суд, восстанавливалась в должности и в конце концов сразу после второго восстановления ушла в отставку и отсудила себе 75 000 гривен ежемесячного содержания.
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Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".
- Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.