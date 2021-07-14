Верховный Суд отменил указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Источник: адвокат Тупицкого Лещенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лещенко: "Сегодня административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента о некоторых вопросах национальной безопасности Украины №124 от 27 марта 2021 года.

Суд пришел к выводу, что президент Украины, ответчик по делу, не имеет полномочий принимать решение об увольнении или прекращении полномочий судей Конституционного суда или принимать решение об отмене указа о предварительном назначении на должность судьи КС".

Детали: По словам адвоката, суд также пришел к выводу, что невозможно отменять указ индивидуального действия.

Он назвал решение Верховного Суда "законным и обоснованным" и добавил, что "в настоящее время президенту надо думать, что делать с теми действиями, которые он совершал по отношению к судье КС".

По словам Лещенко, это решение можно обжаловать в Большой палате ВС. Если это произойдет, они будут действовать "в рамках закона, в рамках процесса".

Почему это важно. Ранее аналогичным образом президент Виктор Ющенко уже увольнял судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Она дважды выигрывала суд, восстанавливалась в должности и в конце концов сразу после второго восстановления ушла в отставку и отсудила себе 75 000 гривен ежемесячного содержания.

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