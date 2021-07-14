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Разумков шкодує щодо відставки Авакова, але підтримає її

Середа, 14 липня 2021, 21:12

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що шкодує про бажання Арсена Авакова піти з посади міністра внутрішніх справ, але голосуватиме за це.

Джерело: Разумков в ефірі hromadske

Пряма мова Разумкова: "Я вважаю, що це міністр, який перебуває, і сьогодні він продовжує перебувати, на своїй посаді...

Ми ж говоримо, чи шкодую я про те, що він ухвалив таке рішення? Так, я вважаю, що він був і поки що залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки".

Деталі: Він додав, що можна знайти "мільйон проблем" у діяльності Авакова, але загалом той є хорошим міністром.

Проте Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання.

Спікер підтримає кандидата, якого запропонував президент Володимир Зеленський та розповів, що починав роботу з Денисом Монастирським ще під час передвиборчої кампанії і вважає його "фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ".

Нагадаємо: 

  • 13 липня стало відомо, що Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.
  • Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.
  • Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.
  • Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Авакова.
  • Партія "Голос" повідомила, що голосуватиме за відставку Авакова, а "Європейська солідарність" ухвалить рішення 14 липня.

Українська правда
Теми: АваковРазумков ДмитроВерховна РадаМонастирський


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