Разумков шкодує щодо відставки Авакова, але підтримає її

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що шкодує про бажання Арсена Авакова піти з посади міністра внутрішніх справ, але голосуватиме за це.

Джерело: Разумков в ефірі hromadske

Пряма мова Разумкова: "Я вважаю, що це міністр, який перебуває, і сьогодні він продовжує перебувати, на своїй посаді...

Ми ж говоримо, чи шкодую я про те, що він ухвалив таке рішення? Так, я вважаю, що він був і поки що залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки".

Деталі: Він додав, що можна знайти "мільйон проблем" у діяльності Авакова, але загалом той є хорошим міністром.

Проте Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання.

Спікер підтримає кандидата, якого запропонував президент Володимир Зеленський та розповів, що починав роботу з Денисом Монастирським ще під час передвиборчої кампанії і вважає його "фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ".

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