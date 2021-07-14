Разумков сожалеет об отставке Авакова, но поддержит ее
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сожалеет о желании Арсена Авакова уйти из должности министра внутренних дел, но будет голосовать за это.
Источник: Разумков в эфире hromadske
Прямая речь Разумкова: "Я считаю, что это министр, находящийся, и сегодня он продолжает находиться, на своем посту ...
Мы же говорим, жалею ли я о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, который качественно выполняет свои обязанности".
Детали: Он добавил, что можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, но в целом тот является хорошим министром.
Однако Разумков заверил, что будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку это его желание.
Спикер поддержит кандидата, которого предложил президент Владимир Зеленский и рассказал, что начинал работу с Денисом Монастырским еще во время предвыборной кампании и считает его "профессиональной человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел".
Предыстория:
- Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
- Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
- Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.
- Партия "Голос" сообщила, что будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, а "Европейская солидарность" примет решение 14 июля.