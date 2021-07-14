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Разумков сожалеет об отставке Авакова, но поддержит ее

Среда, 14 июля 2021, 21:12

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сожалеет о желании Арсена Авакова уйти из должности министра внутренних дел, но будет голосовать за это.

Источник: Разумков в эфире hromadske

Прямая речь Разумкова: "Я считаю, что это министр, находящийся, и сегодня он продолжает находиться, на своем посту ...

Мы же говорим, жалею ли я о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, который качественно выполняет свои обязанности".

Детали: Он добавил, что можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, но в целом тот является хорошим министром.

Однако Разумков заверил, что будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку это его желание.

Спикер поддержит кандидата, которого предложил президент Владимир Зеленский и рассказал, что начинал работу с Денисом Монастырским еще во время предвыборной кампании и считает его "профессиональной человеком, хорошо осведомленным в работе Министерства внутренних дел".

Предыстория:

  • Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.
  • Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.
  • Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.
  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция не будет голосовать за отставку Авакова.
  • Партия "Голос" сообщила, что будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, а "Европейская солидарность" примет решение 14 июля.

Украинская правда
Темы: АваковРазумков ДмитрийВерховная РадаМонастырский
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