Претендент на голову МВС писав позитивний відгук на скандальну дисертацію Киви
Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який претендує на посаду міністра внутрішніх справ, написав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.
Джерело: видання ZN.ua, що отримало у розпорядження відповідний документ
Деталі: Довідка про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви датована 25 січня 2021 року.
Монастирський підтримав Киву, тоді як громадськість обурювалася "захистом" його дисертації у квітні.
На думку ZN.ua, відгук Монастирського свідчить, що він – "людина команди", адже Кива наближений до чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Знати більше: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку
Передісторія:
- 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС.
- У четвер 15 липня парламентарі планують голосувати за відставку Авакова, а в п'ятницю 16 липня – за призначення Монастирського.
- Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту самому визначитися, чи підтримувати заяву Авакова про відставку. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Авакова.
- Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня, від журналістів його прикривали молодики в чорному. Журналісти з'ясували, що Кива додав до дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.