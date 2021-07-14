Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Претендент на голову МВС писав позитивний відгук на скандальну дисертацію Киви

Середа, 14 липня 2021, 17:22

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який претендує на посаду міністра внутрішніх справ, написав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Джерело: видання ZN.ua, що отримало у розпорядження відповідний документ

Деталі:  Довідка про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви датована 25 січня 2021 року. 

 

Монастирський підтримав Киву, тоді як громадськість обурювалася "захистом" його дисертації у квітні. 

На думку ZN.ua, відгук Монастирського свідчить, що він – "людина команди", адже Кива наближений до чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Знати більше: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку

Передісторія:

  • 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку
  • Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС.
  • У четвер 15 липня парламентарі планують голосувати за відставку Авакова, а в п'ятницю 16 липня – за призначення Монастирського
  • Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту самому визначитися, чи підтримувати заяву Авакова про відставку. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко повідомила, що її фракція не голосуватиме за відставку Авакова.
  • Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня, від журналістів його прикривали молодики в чорному. Журналісти з'ясували, що Кива додав до дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Теми: МонастирськийМВСВерховна Радаскандалкадри


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю

Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer

"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном

фотоВенедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат

Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів

Україна розчарована рішенням суду Грузії ув’язнити двох українців

Усі новини...
Монастирський
АВАКОВ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ
Останні новини
07:03
Байден прагне зменшити вуглицеві викиди завдяки електрифікації автобусів
06:27
Україна лишається у 5-ці лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID
05:44
УЄФА назвав гол чеського нападника найкращим на Євро-2020
04:45
США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю
03:50
Єврокомісія представила план боротьби з кліматичними змінами
03:08
Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі
02:31
У Грузії осліп на одне око оператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу
01:47
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
01:25
Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня
00:57
В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації
Усі новини...