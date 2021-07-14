Претендент на голову МВС писав позитивний відгук на скандальну дисертацію Киви

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який претендує на посаду міністра внутрішніх справ, написав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Джерело: видання ZN.ua, що отримало у розпорядження відповідний документ

Деталі: Довідка про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви датована 25 січня 2021 року.

Монастирський підтримав Киву, тоді як громадськість обурювалася "захистом" його дисертації у квітні.

На думку ZN.ua, відгук Монастирського свідчить, що він – "людина команди", адже Кива наближений до чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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