ВООЗ закликала Китай до прозорості в розслідуванні походження COVID-19
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених первинних даних з початку заражень, і закликав Китай бути більш прозорим.
Джерело: Reuters
Пряма мова Гебреєсуса: "Ми просимо Китай бути прозорим і відкритим до співпраці".
"Ми відповідальні перед мільйонами постраждалих та мільйонами померлих і повинні дізнатися, що сталося".
Деталі: У четвер глава Світової організації охорони здоров'я заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених даних у перші дні поширення там.
Команда ВООЗ провела з китайськими дослідниками чотири тижні в центральній частині міста Ухань і у спільній доповіді в березні заявила, що вірус, ймовірно, передавався людям через тварин.
У ній сказано, що "введення через лабораторний інцидент вважалося надзвичайно маловірогідним шляхом", але країни, включаючи США та вчених інших країн, були незадоволені висновком.
Передісторія:
- Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото
- 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
- 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.
- Влада Китаю відмовилася надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
Нагадаємо:
- Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
- У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.