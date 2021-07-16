ВООЗ закликала Китай до прозорості в розслідуванні походження COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених первинних даних з початку заражень, і закликав Китай бути більш прозорим.

Джерело: Reuters

Пряма мова Гебреєсуса: "Ми просимо Китай бути прозорим і відкритим до співпраці".

"Ми відповідальні перед мільйонами постраждалих та мільйонами померлих і повинні дізнатися, що сталося".

Деталі: У четвер глава Світової організації охорони здоров'я заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених даних у перші дні поширення там.

Команда ВООЗ провела з китайськими дослідниками чотири тижні в центральній частині міста Ухань і у спільній доповіді в березні заявила, що вірус, ймовірно, передавався людям через тварин.

У ній сказано, що "введення через лабораторний інцидент вважалося надзвичайно маловірогідним шляхом", але країни, включаючи США та вчених інших країн, були незадоволені висновком.

Передісторія:

Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото

14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

Влада Китаю відмовилася надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

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