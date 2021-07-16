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Клуби УПЛ мають нанести на форму гасла "Слава Україні" і "Героям Слава"

П'ятниця, 16 липня 2021, 16:33
Клуби УПЛ мають нанести на форму гасла Слава Україні і Героям Слава

Футбольні клуби української прем'єр-ліги на сезон 2021/22 мають нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Джерело: пресслужба УПЛ

Дослівно: "Під час проведення матчів УПЛ, суперкубка та кубка України на футболці спереду (як правило) між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки (на рівні середини плеча) повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами, затвердженими виконавчим комітетом УАФ".

Деталі: В залежності від дизайну форми емблема може бути розміщена спереду на лівій стороні футболки на рівні середини плеча.

Емблема виготовляється і надається УАФ і є обов’язковою для використання клубами.

 

Крім того, під час матчів УПЛ та суперкубка на правому рукаві футболки на рівні середини плеча розміщується емблема змагань (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ).

Логотип змагань (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ) для матчів чемпіонату мають виготовляються клубами згідно з наданим УПЛ бренд-буком та розміщуються клубами самостійно.

Клуби-призери чемпіонату можуть використовувати емблему золотого, срібного та бронзового кольору відповідно.

Нагадаємо:

  • Українська національна збірна виступала на Євро-2020 в новій формі. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
  • Союз європейських футбольних асоціацій вимагав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • Затвердження статусу офіційних футбольних символів України  — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України винесуть на розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу.
  • Така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної. 

Українська правда

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Теми: футболУкраїна
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