Клуби УПЛ мають нанести на форму гасла "Слава Україні" і "Героям Слава"

Футбольні клуби української прем'єр-ліги на сезон 2021/22 мають нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Джерело: пресслужба УПЛ

Дослівно: "Під час проведення матчів УПЛ, суперкубка та кубка України на футболці спереду (як правило) між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки (на рівні середини плеча) повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами, затвердженими виконавчим комітетом УАФ".

Деталі: В залежності від дизайну форми емблема може бути розміщена спереду на лівій стороні футболки на рівні середини плеча.

Емблема виготовляється і надається УАФ і є обов’язковою для використання клубами.

Крім того, під час матчів УПЛ та суперкубка на правому рукаві футболки на рівні середини плеча розміщується емблема змагань (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ).

Логотип змагань (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ) для матчів чемпіонату мають виготовляються клубами згідно з наданим УПЛ бренд-буком та розміщуються клубами самостійно.

Клуби-призери чемпіонату можуть використовувати емблему золотого, срібного та бронзового кольору відповідно.

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