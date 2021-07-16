Клубы УПЛ должны нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"
Футбольные клубы украинской премьер-лиги на сезон 2021/22 должны нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".
Источник: пресс-служба УПЛ
Дословно: "Во время проведения матчей УПЛ, суперкубка и кубка Украины на футболке спереди (как правило) между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки (на уровне середины плеча) должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными исполнительным комитетом УАФ".
Детали: В зависимости от дизайна формы эмблема может быть размещена спереди на левой стороне футболки на уровне середины плеча.
Эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.
Кроме того, во время матчей УПЛ и суперкубка на правом рукаве футболки на уровне середины плеча размещается эмблема соревнований (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ).
Логотип соревнований (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ) для матчей чемпионата должен изготавливаться клубами согласно предоставленным УПЛ бренд-буком и размещаться клубами самостоятельно.
Клубы-призеры чемпионата могут использовать эмблему золотого, серебряного и бронзового цвета соответственно.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная выступала на Евро-2020 в новой форме. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
- Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
- Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.