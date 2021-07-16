Клубы УПЛ должны нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

Футбольные клубы украинской премьер-лиги на сезон 2021/22 должны нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Источник: пресс-служба УПЛ

Дословно: "Во время проведения матчей УПЛ, суперкубка и кубка Украины на футболке спереди (как правило) между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки (на уровне середины плеча) должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными исполнительным комитетом УАФ".

Детали: В зависимости от дизайна формы эмблема может быть размещена спереди на левой стороне футболки на уровне середины плеча.

Эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.

Кроме того, во время матчей УПЛ и суперкубка на правом рукаве футболки на уровне середины плеча размещается эмблема соревнований (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ).

Логотип соревнований (УПЛ, спонсора (партнера) УПЛ) для матчей чемпионата должен изготавливаться клубами согласно предоставленным УПЛ бренд-буком и размещаться клубами самостоятельно.

Клубы-призеры чемпионата могут использовать эмблему золотого, серебряного и бронзового цвета соответственно.

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