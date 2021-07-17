УЄФА люб’язно відправила російське ЗМІ в УАФ з питанням про гасла на формі

УЄФА у відповідь на запит російського видання "РИА Новости" щодо емблеми Української асоціації футболу зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава" повідомила, що це є внутрішньою справою Української прем'єр-ліги.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: В УЄФА відповіли, що "це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги.

Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням".

Що передувало: 16 липня стало відомо, що футбольні клуби УПЛ на сезон 2021/22 мають нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

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