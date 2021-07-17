УЄФА люб’язно відправила російське ЗМІ в УАФ з питанням про гасла на формі
Субота, 17 липня 2021, 04:23
УЄФА у відповідь на запит російського видання "РИА Новости" щодо емблеми Української асоціації футболу зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава" повідомила, що це є внутрішньою справою Української прем'єр-ліги.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: В УЄФА відповіли, що "це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги.
Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням".
Що передувало: 16 липня стало відомо, що футбольні клуби УПЛ на сезон 2021/22 мають нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".
Нагадаємо:
- Українська національна збірна виступала на Євро-2020 в новій формі. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
- Союз європейських футбольних асоціацій вимагав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- Затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України винесуть на розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу.
- Така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної.