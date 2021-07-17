Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УЄФА люб’язно відправила російське ЗМІ в УАФ з питанням про гасла на формі

Субота, 17 липня 2021, 04:23
УЄФА люб’язно відправила російське ЗМІ в УАФ з питанням про гасла на формі

УЄФА у відповідь на запит російського видання "РИА Новости" щодо емблеми Української асоціації футболу зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава" повідомила, що це є внутрішньою справою Української прем'єр-ліги.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: В УЄФА відповіли, що "це внутрішнє питання, яке стосується Української прем'єр-ліги.

Тому ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням".

Що передувало: 16 липня стало відомо, що футбольні клуби УПЛ на сезон 2021/22 мають нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Нагадаємо:

  • Українська національна збірна виступала на Євро-2020 в новій формі. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
  • Союз європейських футбольних асоціацій вимагав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • Затвердження статусу офіційних футбольних символів України  — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України винесуть на розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу.
  • Така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної. 

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: