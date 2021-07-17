УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме
Суббота, 17 июля 2021, 04:23
УЕФА в ответ на запрос российского издания "РИА Новости" насчет эмблемы Украинской ассоциации футбола со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава" сообщила, что это является внутренним делом Украинской премьер-лиги.
Источник: "РИА Новости"
Детали: В УЕФА ответили, что "это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги.
Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".
Что предшествовало: 16 июля стало известно, что футбольные клубы УПЛ на сезон 2021/22 долнжы нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".
Предыстория:
- Украинская национальная сборная выступала на Евро-2020 в новой форме. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
- Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
- Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.