УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме

УЕФА в ответ на запрос российского издания "РИА Новости" насчет эмблемы Украинской ассоциации футбола со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава" сообщила, что это является внутренним делом Украинской премьер-лиги.

Источник: "РИА Новости"

Детали: В УЕФА ответили, что "это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги.

Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".

Что предшествовало: 16 июля стало известно, что футбольные клубы УПЛ на сезон 2021/22 долнжы нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

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