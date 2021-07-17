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УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме

Суббота, 17 июля 2021, 04:23
УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме

УЕФА в ответ на запрос российского издания "РИА Новости" насчет эмблемы Украинской ассоциации  футбола со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава" сообщила, что это является внутренним делом Украинской премьер-лиги.

Источник: "РИА Новости"

Детали: В УЕФА ответили, что "это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги.

Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".

Что предшествовало: 16 июля стало известно, что футбольные клубы УПЛ на сезон 2021/22 долнжы нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Предыстория:

  • Украинская национальная сборная выступала на Евро-2020 в новой форме. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
  • Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
  • Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
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