Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме

Суббота, 17 июля 2021, 04:23

УЕФА в ответ на запрос российского издания "РИА Новости" насчет эмблемы Украинской ассоциации  футбола со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава" сообщила, что это является внутренним делом Украинской премьер-лиги.

Источник: "РИА Новости"

Детали: В УЕФА ответили, что "это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги.

Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом".

Что предшествовало: 16 июля стало известно, что футбольные клубы УПЛ на сезон 2021/22 долнжы нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава".

Предыстория:

  • Украинская национальная сборная выступала на Евро-2020 в новой форме. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
  • Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
  • Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.

Темы: футболспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

фотоМендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова

Зеленский написал в соцсетях про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

На всех пляжах Киева запретили купаться

Все новости...
футбол
Клубы УПЛ должны нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"
В Украине изменили правила посещения стадионов
УЕФА назвал гол нападающего сборной Чехии лучшим на Евро-2020
Последние новости
18:32
В Киеве на улице стрелок ранил человека, полиция проводит спецоперацию
17:57
Австрия изучает информацию о случаях "гаванского синдрома" среди дипломатов США
17:46
Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей
17:21
Только гибрид и электро: Peugeot с 2025 года не будет выпускать авто с ДВС
17:16
видео, фотоЗасуха в Иране: из-за нехватки воды люди вышли на массовые протесты, есть убитые
16:30
Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину
16:22
Аналитики указали на недостатки закона о трансформации "Укроборонпрома"
16:15
картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину
15:58
В Греции введут обязательную вакцинацию для госслужащих
15:42
фотоМендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова
Все новости...