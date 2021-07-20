Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження

Вівторок, 20 липня 2021, 03:05

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф, який очолював Гаїті з моменту вбивства президента Жовенеля Моїза, передасть владу своєму опоненту, якого підтримує міжнародне співтовариство.

Джерело: СВС з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїля Джекі Кантаве

Деталі: Церемонія передачі влади може відбутися у вівторок.

За повідомленням, закінчується боротьба за владу між Жозефом та Аріелем Генрі, 71-річним нейрохірургом, якого Моїз призначив прем'єр-міністром за два дні до вбивства, і який ще не прийняв присягу.

Кантаве заявив, що Жозеф взяв на себе відповідальність після вбивства Моїза, щоб допомогти забезпечити стабільність, але він передасть владу Генрі для консенсусу щодо майбутнього країни і припинення протестів.

Чиновник уточнив, що Рада міністрів Гаїті засідала у понеділок, і якщо все буде добре, Жозеф може передати владу Генрі на церемонії у вівторок.

Передісторія:

  • Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
  • Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив про військовий стан у країні, та що він керуватиме країною.
  • Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.
  • Вдова вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза вперше зробила публічну заяву.

Теми: світ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної

На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен

фотоУ Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому

США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"

Усі новини...
світ
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі COVID
Головні новини середи і ночі: скасування указу Зеленського, конституційність закону про мову
Останні новини
12:28
Для перевізників запустили платформу, де можна отримати необхідні дозволи
12:26
Чому "Дія" просить видалитися з черги на вакцинацію – НСЗУ
12:22
фотоУ Києві жінка з пістолетом намагалася пограбувати банк
12:20
У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID
12:12
Біткоїн уперше за місяць упав нижче 30 тисяч доларів: у чому причина
12:08
У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол
11:50
Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор
11:43
Партія влади Польщі близька до виходу з консервативної групи у Європарламенті – ЗМІ
11:37
Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
11:32
Аванс уже прийшов: харківський завод відремонтує танки для Пакистану за 85 мільйонів доларів
Усі новини...