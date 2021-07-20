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В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження

Вівторок, 20 липня 2021, 03:05
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф, який очолював Гаїті з моменту вбивства президента Жовенеля Моїза, передасть владу своєму опоненту, якого підтримує міжнародне співтовариство.

Джерело: СВС з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїля Джекі Кантаве

Деталі: Церемонія передачі влади може відбутися у вівторок.

За повідомленням, закінчується боротьба за владу між Жозефом та Аріелем Генрі, 71-річним нейрохірургом, якого Моїз призначив прем'єр-міністром за два дні до вбивства, і який ще не прийняв присягу.

Кантаве заявив, що Жозеф взяв на себе відповідальність після вбивства Моїза, щоб допомогти забезпечити стабільність, але він передасть владу Генрі для консенсусу щодо майбутнього країни і припинення протестів.

Чиновник уточнив, що Рада міністрів Гаїті засідала у понеділок, і якщо все буде добре, Жозеф може передати владу Генрі на церемонії у вівторок.

Передісторія:

  • Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
  • Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив про військовий стан у країні, та що він керуватиме країною.
  • Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.
  • Вдова вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза вперше зробила публічну заяву.

"Українська правда" у Threads

Теми: світ
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