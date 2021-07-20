В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф, який очолював Гаїті з моменту вбивства президента Жовенеля Моїза, передасть владу своєму опоненту, якого підтримує міжнародне співтовариство.

Джерело: СВС з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїля Джекі Кантаве

Деталі: Церемонія передачі влади може відбутися у вівторок.

За повідомленням, закінчується боротьба за владу між Жозефом та Аріелем Генрі, 71-річним нейрохірургом, якого Моїз призначив прем'єр-міністром за два дні до вбивства, і який ще не прийняв присягу.

Кантаве заявив, що Жозеф взяв на себе відповідальність після вбивства Моїза, щоб допомогти забезпечити стабільність, але він передасть владу Генрі для консенсусу щодо майбутнього країни і припинення протестів.

Чиновник уточнив, що Рада міністрів Гаїті засідала у понеділок, і якщо все буде добре, Жозеф може передати владу Генрі на церемонії у вівторок.

Передісторія: