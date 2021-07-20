И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, который возглавлял Гаити с момента убийства президента Жовенеля Моиза, передаст власть своему оппоненту, которого поддерживает международное сообщество.

Источник: СВС со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Гаити Израиля Джеки Кантаве

Детали: Церемония передачи власти может произойти во вторник.

По сообщению, заканчивается борьба за власть между Жозефом и Ариэлем Генри, 71-летним нейрохирургом, которого Моиз назначил премьер-министром за два дня до убийства, и который еще не принял присягу.

Кантаве заявил, что Жозеф взял на себя ответственность после убийства Моиза, чтобы помочь обеспечить стабильность, но он передаст власть Генри для консенсуса относительно будущего страны и прекращение протестов.

Чиновник уточнил, что Совет министров Гаити заседал в понедельник, и если все будет хорошо, Жозеф может передать власть Генри на церемонии во вторник.

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