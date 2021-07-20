Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия

Вторник, 20 июля 2021, 03:05
И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, который возглавлял Гаити с момента убийства президента Жовенеля Моиза, передаст власть своему оппоненту, которого поддерживает международное сообщество.

Источник: СВС со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Гаити Израиля Джеки Кантаве

Детали: Церемония передачи власти может произойти во вторник.

По сообщению, заканчивается борьба за власть между Жозефом и Ариэлем Генри, 71-летним нейрохирургом, которого Моиз назначил премьер-министром за два дня до убийства, и который еще не принял присягу.

Кантаве заявил, что Жозеф взял на себя ответственность после убийства Моиза, чтобы помочь обеспечить стабильность, но он передаст власть Генри для консенсуса относительно будущего страны и прекращение протестов.

Чиновник уточнил, что Совет министров Гаити заседал в понедельник, и если все будет хорошо, Жозеф может передать власть Генри на церемонии во вторник.

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о военное положение в стране, и что он будет руководить страной.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза впервые сделала публичное заявление.

"Украинская правда" в Threads

Темы: мир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
мир
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
03:50
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: