И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия
Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, который возглавлял Гаити с момента убийства президента Жовенеля Моиза, передаст власть своему оппоненту, которого поддерживает международное сообщество.
Источник: СВС со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Гаити Израиля Джеки Кантаве
Детали: Церемония передачи власти может произойти во вторник.
По сообщению, заканчивается борьба за власть между Жозефом и Ариэлем Генри, 71-летним нейрохирургом, которого Моиз назначил премьер-министром за два дня до убийства, и который еще не принял присягу.
Кантаве заявил, что Жозеф взял на себя ответственность после убийства Моиза, чтобы помочь обеспечить стабильность, но он передаст власть Генри для консенсуса относительно будущего страны и прекращение протестов.
Чиновник уточнил, что Совет министров Гаити заседал в понедельник, и если все будет хорошо, Жозеф может передать власть Генри на церемонии во вторник.
Предыстория:
- Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о военное положение в стране, и что он будет руководить страной.
- Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
- Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза впервые сделала публичное заявление.