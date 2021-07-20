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И. о. премьера Гаити заявил, что готов передать полномочия

Вторник, 20 июля 2021, 03:05

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, который возглавлял Гаити с момента убийства президента Жовенеля Моиза, передаст власть своему оппоненту, которого поддерживает международное сообщество.

Источник: СВС со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Гаити Израиля Джеки Кантаве

Детали: Церемония передачи власти может произойти во вторник.

По сообщению, заканчивается борьба за власть между Жозефом и Ариэлем Генри, 71-летним нейрохирургом, которого Моиз назначил премьер-министром за два дня до убийства, и который еще не принял присягу.

Кантаве заявил, что Жозеф взял на себя ответственность после убийства Моиза, чтобы помочь обеспечить стабильность, но он передаст власть Генри для консенсуса относительно будущего страны и прекращение протестов.

Чиновник уточнил, что Совет министров Гаити заседал в понедельник, и если все будет хорошо, Жозеф может передать власть Генри на церемонии во вторник.

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о военное положение в стране, и что он будет руководить страной.
  • Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
  • Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза впервые сделала публичное заявление.

Темы: мир
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