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Штати можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі – ЗМІ

Понеділок, 26 липня 2021, 00:45
Штати можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі – ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає можливість введення нових санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на учасників переговорів між американськими офіційними особами і білоруськими опозиційними силами

Дослівно: "Ці нові санкції доповнили б обмежувальні заходи, введені США раніше в цьому році. Метою такого кроку може бути додаткова ізоляція лідера Білорусі Олександра Лукашенка".

"Американські офіційні особи не побажали уточнити, коли можуть бути введені додаткові санкції".

Деталі: Видання пише з посиланням на радника лідера білоруської опозиції Франака Вячорку, що держдепартамент США націлений на те, щоб ввести санкції, пов'язані з нафтопродуктами і калієм.

Разом із тим уточняється, що такі санкції щодо Білорусі можуть мати обмежений вплив на економіку країни.

Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у Вашингтоні проводила переговори з чиновниками країни та адміністрації Білого дому. Вона закликала дати сигнал Росії, щоб та "допомогла вирішити кризу в Білорусі".

Нагадаємо:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
  • Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
  • У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБілорусьсанкції
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