Штати можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі – ЗМІ
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає можливість введення нових санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на учасників переговорів між американськими офіційними особами і білоруськими опозиційними силами
Дослівно: "Ці нові санкції доповнили б обмежувальні заходи, введені США раніше в цьому році. Метою такого кроку може бути додаткова ізоляція лідера Білорусі Олександра Лукашенка".
"Американські офіційні особи не побажали уточнити, коли можуть бути введені додаткові санкції".
Деталі: Видання пише з посиланням на радника лідера білоруської опозиції Франака Вячорку, що держдепартамент США націлений на те, щоб ввести санкції, пов'язані з нафтопродуктами і калієм.
Разом із тим уточняється, що такі санкції щодо Білорусі можуть мати обмежений вплив на економіку країни.
Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у Вашингтоні проводила переговори з чиновниками країни та адміністрації Білого дому. Вона закликала дати сигнал Росії, щоб та "допомогла вирішити кризу в Білорусі".
Нагадаємо:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- Очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка.
- Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.
- У Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.