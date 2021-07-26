Штаты могут ввести дополнительные санкции против Беларуси – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционными силами

Дословно: "Эти новые санкции дополнили бы ограничительные меры, введенные США ранее в этом году. Целью такого шага может быть дополнительная изоляция лидера Беларуси Александра Лукашенко".

"Американские официальные лица не пожелали уточнить, когда могут быть введены дополнительные санкции".

Детали: Издание пишет со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Франака Вячорку, что госдепартамент США нацелен на то, чтобы ввести санкции, связанные с нефтепродуктами и калием.

Вместе с тем уточняется, что такие санкции в отношении Беларуси могут иметь ограниченное влияние на экономику страны.

Что предшествовало: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Вашингтоне проводила переговоры с чиновниками страны и администрации Белого дома. Она призывала дать сигнал России, чтобы та "помогла разрешить кризис в Беларуси".

Напомним: