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Штаты могут ввести дополнительные санкции против Беларуси – СМИ

Понедельник, 26 июля 2021, 00:45

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционными силами

Дословно: "Эти новые санкции дополнили бы ограничительные меры, введенные США ранее в этом году. Целью такого шага может быть дополнительная изоляция лидера Беларуси Александра Лукашенко".

"Американские официальные лица не пожелали уточнить, когда могут быть введены дополнительные санкции".

Детали: Издание пишет со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Франака Вячорку, что госдепартамент США нацелен на то, чтобы ввести санкции, связанные с нефтепродуктами и калием.

Вместе с тем уточняется, что такие санкции в отношении Беларуси могут иметь ограниченное влияние на экономику страны.

Что предшествовало: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Вашингтоне проводила переговоры с чиновниками страны и администрации Белого дома. Она призывала дать сигнал России, чтобы та "помогла разрешить кризис в Беларуси".

Напомним:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.
  • В Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

Темы: СШАБеларусьсанкции
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