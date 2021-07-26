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"Вогняні кулі" з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь

Понеділок, 26 липня 2021, 02:18
Вогняні кулі з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь

Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) вразили низку цілей у секторі Гази у відповідь на запущені з Гази "вогняні кулі", які спричинили пожежі на півдні Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel, France24

Деталі: У неділю Ізраїль скоротив наполовину риболовну зону біля сектора Гази. Про це повідомили представники оборонних сил після того, як "вогняні кулі", запущені з Гази, спричинили пожежі в Ізраїлі.

Згодом військові сили Ізраїлю заявили, що бойові літаки вразили кілька будівель військової бази ХАМАС, а також невстановлені "інфраструктуру та комунальні будівлі, що використовуються для діяльності" терористів.

За даними видання al Resalah, пов'язаного з ХАМАС, ізраїльські літаки бомбили райони на захід від міста Газа, і завдали ударів на сході від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви не було.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що терористи обстріляли з кулеметів ізраїльські літаки над сектором Гази на тлі авіаударів і збили безпілотник.

Нагадаємо:

  • 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та Сектором Гази тривали активні бойові дії. Під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.
  • 20 травня Сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я
  • В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сектор ГазаІзраїль
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