"Вогняні кулі" з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь
Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) вразили низку цілей у секторі Гази у відповідь на запущені з Гази "вогняні кулі", які спричинили пожежі на півдні Ізраїлю.
Джерело: The Times of Israel, France24
Деталі: У неділю Ізраїль скоротив наполовину риболовну зону біля сектора Гази. Про це повідомили представники оборонних сил після того, як "вогняні кулі", запущені з Гази, спричинили пожежі в Ізраїлі.
Згодом військові сили Ізраїлю заявили, що бойові літаки вразили кілька будівель військової бази ХАМАС, а також невстановлені "інфраструктуру та комунальні будівлі, що використовуються для діяльності" терористів.
За даними видання al Resalah, пов'язаного з ХАМАС, ізраїльські літаки бомбили райони на захід від міста Газа, і завдали ударів на сході від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви не було.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що терористи обстріляли з кулеметів ізраїльські літаки над сектором Гази на тлі авіаударів і збили безпілотник.
Нагадаємо:
- 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та Сектором Гази тривали активні бойові дії. Під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.
- 20 травня Сектор Гази та Ізраїль домовилися про перемир'я.
- В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.