"Вогняні кулі" з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь

Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) вразили низку цілей у секторі Гази у відповідь на запущені з Гази "вогняні кулі", які спричинили пожежі на півдні Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel, France24

Деталі: У неділю Ізраїль скоротив наполовину риболовну зону біля сектора Гази. Про це повідомили представники оборонних сил після того, як "вогняні кулі", запущені з Гази, спричинили пожежі в Ізраїлі.

Згодом військові сили Ізраїлю заявили, що бойові літаки вразили кілька будівель військової бази ХАМАС, а також невстановлені "інфраструктуру та комунальні будівлі, що використовуються для діяльності" терористів.

За даними видання al Resalah, пов'язаного з ХАМАС, ізраїльські літаки бомбили райони на захід від міста Газа, і завдали ударів на сході від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви не було.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що терористи обстріляли з кулеметів ізраїльські літаки над сектором Гази на тлі авіаударів і збили безпілотник.

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