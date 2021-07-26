"Огненные шары" из Газы вызвали пожары в Израиле, ЦАХАЛ нанес удар в ответ
Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) поразили ряд целей в секторе Газа в ответ на запущенные из Газы "огненные шары", которые вызвали пожары на юге Израиля.
Источник: The Times of Israel, France24
Детали: В воскресенье Израиль сократил наполовину рыболовную зону у сектора Газа. Об этом сообщили представители оборонных сил после того, как "огненные шары", запущенные из Газы, вызвали пожары в Израиле.
Впоследствии военные силы Израиля заявили, что боевые самолеты поразили несколько зданий военной базы ХАМАС, а также неустановленные "инфраструктуру и коммунальные здания, используемые для деятельности" террористов.
По данным издания al Resalah, связанного с ХАМАС, израильские самолеты бомбили районы на запад от города Газа, и нанесли удары на востоке от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах не было.
Палестинские СМИ сообщают, что террористы обстреляли из пулеметов израильские самолеты над сектором Газа на фоне авиаударов и сбили беспилотник.
Напомним:
- 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
- Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С этого момента между Израилем и сектором Газа длились активные боевые действия. Во время эскалации в Газа убиты как минимум 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.
- 20 мая Сектор Газа и Израиль договорились о перемирии.
- В Израиле Кнессет отстранил от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12-летнего правления.