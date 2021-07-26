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"Огненные шары" из Газы вызвали пожары в Израиле, ЦАХАЛ нанес удар в ответ

Понедельник, 26 июля 2021, 02:18

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) поразили ряд целей в секторе Газа в ответ на запущенные из Газы "огненные шары", которые вызвали пожары на юге Израиля.

Источник: The Times of Israel, France24

Детали: В воскресенье Израиль сократил наполовину рыболовную зону у сектора Газа. Об этом сообщили представители оборонных сил после того, как "огненные шары", запущенные из Газы, вызвали пожары в Израиле.

Впоследствии военные силы Израиля заявили, что боевые самолеты поразили несколько зданий военной базы ХАМАС, а также неустановленные "инфраструктуру и коммунальные здания, используемые для деятельности" террористов.

По данным издания al Resalah, связанного с ХАМАС, израильские самолеты бомбили районы на запад от города Газа, и нанесли удары на востоке от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах не было.

Палестинские СМИ сообщают, что террористы обстреляли из пулеметов израильские самолеты над сектором Газа на фоне авиаударов и сбили беспилотник.

Напомним:

  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа длились активные боевые действия. Во время эскалации в Газа убиты как минимум 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.
  • 20 мая Сектор Газа и Израиль договорились о перемирии.
  • В Израиле Кнессет отстранил от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12-летнего правления.

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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