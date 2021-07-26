"Огненные шары" из Газы вызвали пожары в Израиле, ЦАХАЛ нанес удар в ответ

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) поразили ряд целей в секторе Газа в ответ на запущенные из Газы "огненные шары", которые вызвали пожары на юге Израиля.

Источник: The Times of Israel, France24

Детали: В воскресенье Израиль сократил наполовину рыболовную зону у сектора Газа. Об этом сообщили представители оборонных сил после того, как "огненные шары", запущенные из Газы, вызвали пожары в Израиле.

Впоследствии военные силы Израиля заявили, что боевые самолеты поразили несколько зданий военной базы ХАМАС, а также неустановленные "инфраструктуру и коммунальные здания, используемые для деятельности" террористов.

По данным издания al Resalah, связанного с ХАМАС, израильские самолеты бомбили районы на запад от города Газа, и нанесли удары на востоке от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах не было.

Палестинские СМИ сообщают, что террористы обстреляли из пулеметов израильские самолеты над сектором Газа на фоне авиаударов и сбили беспилотник.

Напомним: