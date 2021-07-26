Нацрада каже, що телеканали за 2 роки не забезпечили якість українського дубляжу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення констатує, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови.

Джерело: заява Нацради

Дослівно: "На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови. Одні гравці цього поля одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні, – і тим самим намітили розбрат в індустріальному полі. Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону".

Деталі: В Нацраді зазначають, що набуття чинності новою нормою мовного закону про розповсюдження і демонстрацію фільмів українською оголило одразу кілька гострих кутів у відносинах суспільства, політикуму й медіа.

Медійники констатують, що питання підтримки і розвитку державної мови залишається засобом політичної війни.

Нацрада називає низку причин мовного конфлікту, одна з яких – категорично низька якість озвучання, що різко відштовхнула навіть ту частину аудиторії, яка хотіла дивитися українською. Тобто мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець – зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально.

"Прикро, що якість озвучання і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника", - зазначають у Нацраді.

Дослівно: "Що маємо робити невідкладно? Маємо удосконалити законодавство, а також нарешті взятися за розробку економічних важелів: від штрафів і, що найважливіше, – до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості, державних преференцій для тих, хто виробляє цей продукт, до програми заходів, в яку будуть включені всі потужні гравці медіа та кіно – щодо вироблення цілої стратегії якості та цінностей у створенні україномовного ринку. Адже наша мова того варта.

Ми закликаємо мовників чітко дотримуватися чинного законодавства, а також докласти всіх практичних зусиль, аби українська мова посіла своє гідне місце в ефірах і на онлайн-майданчиках як мова успіху, стилю, високої якості.

Ми закликаємо тих, чиї інтереси перебувають у площині підвищення своєї популярності у соцмережах, у тому числі й інформаційні ресурси, нарешті користуватися перевіреними даними і першоджерелами, читати закони і берегти суспільний спокій.

Ми закликаємо законодавців вивчити ситуацію, що склалася у суспільстві, і внести у законодавство зміни, необхідні для унормування відносин державних інституцій і медіаіндустрії, маючи на меті реальне забезпечення функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки".

Що передувало: