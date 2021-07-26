Нацсовет говорит, что телеканалы за 2 года не обеспечили качество украинского дубляжа

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания констатирует, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка.

Источник: заявление Нацсовета

Дословно: "К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентной соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле. Другие, недолго это терпев, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона".

Детали: В Нацсовете отмечают, что вступление в силу новой нормы языкового закона о распространении и демонстрации фильмов на украинском языке обнажило сразу несколько острых углов в отношениях общества, политикума и медиа.

Журналисты констатируют, что вопрос поддержки и развития государственного языка остается средством политической войны.

Нацсовет называет ряд причин языкового конфликта, одна из которых - категорически низкое качество озвучания, резко оттолкнувшее даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском. То есть вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке в течение двух лет, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально.

"Досадно, что качество озвучания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны собственника", - отмечают в Нацсовете.

Дословно: "Что нам делать безотлагательно? Усовершенствовать законодательство, а также наконец взяться за разработку экономических рычагов: от штрафов и, что самое важное, - к системе государственных грантов на создание украиноязычного контента высокого качества, государственных преференций для тех, кто производит этот продукт, в программу мероприятий, в которую будут включены все мощные игроки медиа и кино - по выработке целой стратегии качества и ценностей в создании украиноязычного рынка. Ведь наш язык того стоит.

Мы призываем вещателей четко придерживаться действующего законодательства, а также приложить все практические усилия, чтобы украинский язык занял свое достойное место в эфирах и на онлайн-площадках как язык успеха, стиля, высокого качества.

Мы призываем тех, чьи интересы находятся в плоскости повышения своей популярности в соцсетях, в том числе и информационные ресурсы, наконец пользоваться проверенными данными и первоисточниками, читать законы и беречь общественное спокойствие.

Мы призываем законодателей изучить ситуацию в обществе, и внести в законодательство изменения, необходимые для нормализации отношений государственных институтов и медиаиндустрии, с целью реальное обеспечение функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины ее независимой государственности и национальной безопасности".

Что предшествовало: