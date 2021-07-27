Українці відповіли Путіну на тезу про "один народ"

За результатами опитування більшість українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна що "росіяни та українці – один народ".

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", 41% – з цим згодні".

Деталі: Відзначається, що на сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%.

Водночас, серед мешканців західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.

Крім того, соціологи повідомили, що більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

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