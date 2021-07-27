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Українці відповіли Путіну на тезу про "один народ"

Вівторок, 27 липня 2021, 13:59
Українці відповіли Путіну на тезу про один народ

За результатами опитування більшість українців не погоджуються із заявою президента Росії Володимира Путіна що "росіяни та українці – один народ".

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Дослівно: "Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", 41% – з цим згодні".

Деталі: Відзначається, що на сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%.

Водночас, серед мешканців західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.

Крім того, соціологи повідомили, що більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

 

Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%. 

Передісторія:

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.
  •  Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". 
  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 

Українська правда

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Теми: ПутінРосіяУкраїнаопитуваннясоціологія
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