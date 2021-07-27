Украинцы ответили Путину на тезис об "едином народе"

По результатам опроса большинство украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина что "россияне и украинцы - один народ".

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России Путина, что "россияне и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41% - с этим согласны".

Детали: Отмечается, что на востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%.

В то же время, среди жителей западного региона, наоборот, более 70% несогласии с этим.

Кроме того, социологи сообщили, что более 80% избирателей оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом о "едином народе".

Исследование проводилось 23-25 ​​июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Предыстория: