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Байден заявив про загрозу "справжньої війни" через кібератаки

Середа, 28 липня 2021, 03:24

Президент Штатів Джо Байден попередив про загрозу війни через кібератаки, зокрема з боку Росії та Китаю.

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "Я думаю, зростає ймовірність війни – справжньої війни зі зброєю з великою державою – це буде результатом дій у кіберпросторі".

Деталі: Про це Байден сказав під час півгодинної промови в офісі директора Національної розвідки США.

Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, Colonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.

Ці кібератаки завдали шкоди, у тому числі енергетиці та продовольству в деяких регіонах США.

Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав президенту РФ Владіміру Путіну список об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.

З тих пір посадовці команди адміністрації Байдена з питань національної безпеки постійно контактують з Кремлем через кібератаки на США.

Байден також озвучив загрози з боку Китаю, який до середини 2040-х років може стати "найпотужнішою військовою силою у світі" і країною з "найбільшою економікою у світі".

Під час свого виступу Байден також подякував представникам американських спецслужб, підкреслив свою впевненість у їхній роботі та заявив, що не буде чинити на них тиску.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін невдовзі після особистої зустрічі провели телефонну розмову, де головною темою обговорення стали кібератаки. 

Теми: СШАБайденхакери


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