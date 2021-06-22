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Байден передав Путіну "послання" про відповідь на кібератаки – Білий дім

Вівторок, 22 червня 2021, 00:58

Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав Володимиру Путіну список із 16 об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Президент (Байден – ред.) чітко визначив, що це є тими сферами, за якими ми уважно стежитимемо, і ми залишаємо за собою можливість наслідків (проти Росії – ред.)".

Деталі: Псакі назвала це "посланням", яке президент Сполучених Штатів передав під час зустрічі з російським лідером у Швейцарії.

У відповідь на запитання, чому США не надали росіянам список цілей, які вони атакуватимуть у відповідь у разі нових кібератак з боку РФ, Псакі підкреслила: "Тому що ми не анонсуємо наші удари".

Передісторія:

  • У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.
  • У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.
  • Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.
  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден наприкінці березня продовжив санкції, у тім числі й проти Росії, для захисту від кібератак.
  • Уряд США 10 травня оголосив надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline.

Теми: СШАРосіяхакери


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