Байден передав Путіну "послання" про відповідь на кібератаки – Білий дім

Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав Володимиру Путіну список із 16 об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Президент (Байден – ред.) чітко визначив, що це є тими сферами, за якими ми уважно стежитимемо, і ми залишаємо за собою можливість наслідків (проти Росії – ред.)".

Деталі: Псакі назвала це "посланням", яке президент Сполучених Штатів передав під час зустрічі з російським лідером у Швейцарії.

У відповідь на запитання, чому США не надали росіянам список цілей, які вони атакуватимуть у відповідь у разі нових кібератак з боку РФ, Псакі підкреслила: "Тому що ми не анонсуємо наші удари".

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