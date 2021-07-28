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Байден заявил об угрозе "настоящей войны" из-за кибератак

Среда, 28 июля 2021, 03:24

Президент Штатов Джо Байден предупредил об угрозе войны через кибератаки, в частности со стороны России и Китая.

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "Я думаю, возрастает вероятность войны – настоящей войны с оружием с большим государством – это будет следствием действий в киберпространстве".

Детали: Об этом Байден сказал во время получасовой речи в офисе директора Национальной разведки США.

Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWinds, Colonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya.

Эти кибератаки нанесли ущерб, в том числе энергетике и продовольствию в некоторых регионах США.

Во время саммита в Женеве президент Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список объектов критически важной инфраструктуры США, и это стало "посланием" американского лидера о потенциальном ответе Вашингтона за кибератаки на них.

С тех пор чиновники команды администрации Байдена по вопросам национальной безопасности постоянно контактируют с Кремлем из-за кибератак на США.

Байден также озвучил угрозы со стороны Китая, который к середине 2040-х годов может стать "самой мощной военной силой в мире" и страной с "крупнейшей экономикой в мире".

Во время своего выступления Байден также поблагодарил представителей американских спецслужб, подчеркнул свою уверенность в их работе и заявил, что не будет оказывать на них давления.

Напомним: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин вскоре после личной встречи провели телефонный разговор, где главной темой обсуждения стали кибератаки.

Темы: СШАБайденхакеры
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