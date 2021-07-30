Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби

П'ятниця, 30 липня 2021, 06:48

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич не змогла пройти другий етап кваліфікації з кульової стрільби. 

Джерело: трансляція змагань 

Деталі: Йдеться про кульову стрільбу з 25 метрів. Там Костевич не змогла показати кращий результат, ніж її суперниці. 

Раніше спортсменка вже отримала бронзову медаль на цій Олімпіаді у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд. Тоді, разом із Олегом Омельчуком, вони здобули "бронзу" у стрільбі з 10 метрів. 

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Передісторія:

Українська правда
Теми: спортОлімпіада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО готова вводити тимчасові адміністрації в обленерго 8 монополістів у разі загрози

В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики

фотоПершу жінку-командувача призначили у ЗСУ

Правила перетину кордону посилять 5 серпня: для кого обов'язкова самоізоляція

Чауса забрали СБУшники, НАБУ просить віддати

фото, доповнено Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині

Усі новини...
спорт
Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу
Світоліна не змогла вийти у фінал: змагатиметься за бронзу Олімпіади
Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді
Останні новини
19:21
Данілов про закиди Разумкова: Хотів би послухати, хто в РНБО є олігарх
18:59
Зеленський і РНБО кличуть "на килим" керівника Держекоінспекції
18:54
РНБО готова вводити тимчасові адміністрації в обленерго 8 монополістів у разі загрози
18:42
В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики
18:41
РНБО ввела санкції ще проти трьох контрабандистів – німця та українців
18:34
Жнива-2021: Україна вже зібрала 24 мільйони тонн зернових
18:12
Подоляк каже, що історія з Чаусом "точно не має відношення до Офісу президента"
18:12
У столичному ТРЦ відкривають центр масової вакцинації – працюватиме щодня
18:02
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:45
фотоПрикордонники тренувалися стріляти в Азовському морі: ФСБ підглядали
Усі новини...