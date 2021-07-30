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Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби

П'ятниця, 30 липня 2021, 06:48
Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич не змогла пройти другий етап кваліфікації з кульової стрільби. 

Джерело: трансляція змагань 

Деталі: Йдеться про кульову стрільбу з 25 метрів. Там Костевич не змогла показати кращий результат, ніж її суперниці. 

Раніше спортсменка вже отримала бронзову медаль на цій Олімпіаді у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд. Тоді, разом із Олегом Омельчуком, вони здобули "бронзу" у стрільбі з 10 метрів. 

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

Передісторія:

Українська правда

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Теми: спортОлімпіада
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