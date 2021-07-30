Олімпійська призерка Костевич не пройшла кваліфікацію з кульової стрільби
П'ятниця, 30 липня 2021, 06:48
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич не змогла пройти другий етап кваліфікації з кульової стрільби.
Джерело: трансляція змагань
Деталі: Йдеться про кульову стрільбу з 25 метрів. Там Костевич не змогла показати кращий результат, ніж її суперниці.
Раніше спортсменка вже отримала бронзову медаль на цій Олімпіаді у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд. Тоді, разом із Олегом Омельчуком, вони здобули "бронзу" у стрільбі з 10 метрів.
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Передісторія:
- Наразі Україна отримала чотири бронзові медалі. Окрім Костевич та Омельчука, їх здобули Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Михайло Романчук (плавання)
Українська правда