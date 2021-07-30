Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе
Пятница, 30 июля 2021, 06:48
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич не смогла пройти второй этап квалификации по пулевой стрельбе.
Источник: трансляция соревнований
Детали: Речь идет о пулевой стрельбе с 25 метров. Там Костевич не смогла показать результат лучше, нежели ее соперницы.
Ранее спортсменка уже получила бронзовую медаль на этой Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд. Тогда, вместе с Олегом Омельчуком, они получили "бронзу" в стрельбе с 10 метров.
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Напомним:
- Сейчас Украина получила четыре бронзовые медали. Кроме Костевич и Омельчука, их получили Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование) и Михаил Романчук (плавание).
Украинская правда