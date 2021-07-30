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Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе

Пятница, 30 июля 2021, 06:48
Олимпийская призерка Костевич не прошла квалификацию по пулевой стрельбе

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич не смогла пройти второй этап квалификации по пулевой стрельбе.

Источник: трансляция соревнований

Детали: Речь идет о пулевой стрельбе с 25 метров. Там Костевич не смогла показать результат лучше, нежели ее соперницы.

Ранее спортсменка уже получила бронзовую медаль на этой Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд. Тогда, вместе с Олегом Омельчуком, они получили "бронзу" в стрельбе с 10 метров.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: спортОлимпиада
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