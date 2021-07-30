Медведчук програв апеляцію і продовжить сидіти вдома

Київський апеляційний суд не став змінювати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді.

Джерело: Суспільне

Деталі: Суд відхилив скаргу адвокатів нардепа на ухвалу судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня.

Перед початком судового засідання біля Київського апеляційного суду зібралися загони національної гвардії та підрозділи поліції діалогу.

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