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Медведчук програв апеляцію і продовжить сидіти вдома

П'ятниця, 30 липня 2021, 16:19

Київський апеляційний суд не став змінювати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді.

Джерело: Суспільне

Деталі: Суд відхилив скаргу адвокатів нардепа на ухвалу судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня.

Перед початком судового засідання біля Київського апеляційного суду зібралися загони національної гвардії та підрозділи поліції діалогу.

Передісторія:

  • Печерський районний суд Києва 9 липня продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.
  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ"Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
  • Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім того, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
  • Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арештута зобов'язав його носити електронний браслет до 9 липня. Апеляційний суд залишив це без змін.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Теми: Медведчук


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