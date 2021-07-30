Медведчук програв апеляцію і продовжить сидіти вдома
П'ятниця, 30 липня 2021, 16:19
Київський апеляційний суд не став змінювати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді.
Джерело: Суспільне
Деталі: Суд відхилив скаргу адвокатів нардепа на ухвалу судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня.
Перед початком судового засідання біля Київського апеляційного суду зібралися загони національної гвардії та підрозділи поліції діалогу.
Передісторія:
- Печерський районний суд Києва 9 липня продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 7 вересня народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ"Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Слідство вважає, що Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім того, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).
- Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арештута зобов'язав його носити електронний браслет до 9 липня. Апеляційний суд залишив це без змін.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.