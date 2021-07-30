Медведчук проиграл апелляцию и продолжит сидеть дома
Пятница, 30 июля 2021, 16:19
Киевский апелляционный суд не стал менять меру пресечения в виде домашнего ареста для сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене.
Источник: "Суспільне"
Детали: Суд отклонил жалобу адвокатов нардепа на постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля.
Перед началом судебного заседания возле Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога.
Предыстория:
- Печерский районный суд Киеве 9 июля продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату Виктору Медведчуку.
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ"Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
- Печерский райсуд Киеве 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего арестаи обязал его носить электронный браслет до 9 июля. Апелляционный суд оставил это без изменений.
- Служба безопасности Украины получила разрешение назадержание нардепа Тараса Козака.