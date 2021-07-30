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Медведчук проиграл апелляцию и продолжит сидеть дома

Пятница, 30 июля 2021, 16:19

Киевский апелляционный суд не стал менять меру пресечения в виде домашнего ареста для сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене.

Источник: "Суспільне"

Детали: Суд отклонил жалобу адвокатов нардепа на постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля.

Перед началом судебного заседания возле Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога.

Предыстория:

  • Печерский районный суд Киеве 9 июля продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ"Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
  • Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
  • Печерский райсуд Киеве 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего арестаи обязал его носить электронный браслет до 9 июля. Апелляционный суд оставил это без изменений.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение назадержание нардепа Тараса Козака.

Темы: Медведчук
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