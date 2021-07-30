Медведчук проиграл апелляцию и продолжит сидеть дома

Киевский апелляционный суд не стал менять меру пресечения в виде домашнего ареста для сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене.

Источник: "Суспільне"

Детали: Суд отклонил жалобу адвокатов нардепа на постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля.

Перед началом судебного заседания возле Киевского апелляционного суда собрались отряды национальной гвардии и подразделения полиции диалога.

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