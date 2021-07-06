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Майже 3 мільйони щеплень проти COVID зроблено в Україні 

Вівторок, 6 липня 2021, 08:54

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, в Україні проведено 2 998 614 щеплень, із них майже третина – це другі дози вакцини

Джерело: МОЗ

Деталі: 5 липня 73 234 людини щеплено проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 25 552 людини, другу – 47 682 людини.

У цей понеділок працювали: 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення, 7 центрів вакцинації.

З 24 лютого у країні проведено  2 998 614 щеплень проти коронавірусу.

Щеплено 2 100 540 людей, із них першу дозу вакцини отримали 2 100 538 людей, повністю імунізовані – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

 

Станом на 5 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей.



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