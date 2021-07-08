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У Німеччині почали державну торгівлю медичною коноплею в аптеках

Четвер, 8 липня 2021, 16:38

В аптеках Німеччини розпочали організований державою продаж канабісу для медичних цілей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

З 7 липня  німецькі аптеки можуть отримувати для пацієнтів коноплю в якості, що відповідає встановленим для медичних препаратів нормам, від Федерального інституту ліків і виробів медичного призначення (BfArM) через портал cannabisagentur.de.

В аптеках канабіс продаватимуть за ціною 4,30 євро за грам.

Вирощуванням конопель в Німеччині займаються три компанії за дорученням Агентства з канабісу, розташованого в інституті BfArM. Однак надходження рослини з-за кордону триватиме й надалі.

Очікують, що упродовж чотирьох років у Німеччині виростять загалом 10,4 тонни медичних конопель.

Агентство з канабісу створили для контролю за його виробництвом в медичних цілях у 2017 році, коли в Німеччині дозволили використовувати коноплю в якості лікарського засобу.

З тих пір лікарі можуть виписувати канабіс медичного призначення за рецептом.

Теми: Німеччинамедицинанаркотики


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