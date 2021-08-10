Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка повернулася на роботу

Лікар і волонтер Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу, де розпочне відновлення практичних навичок.

Джерело: Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko

Дослівно: "Сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах по "справі Шеремета" для дитячого лікаря Юлії Кузьменко – нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності.

Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок".

фото з Facebook

Деталі: Повідомляється, що Кузьменко, яка 17 років робила операції на дитячих серцях, після 20 місяців у СІЗО і на цілодобовому домашньому арешті, прийшла у свою ангіоопераційну.

Наразі вона не у статусі оперуючого хірурга, але у спільноті впевнені, що найближчим часом вирішаться усі юридичні моменти, і Кузьменко зможе знову оперувати.

Що було раніше: 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

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