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Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка повернулася на роботу

Вівторок, 10 серпня 2021, 14:42
Підозрювана у вбивстві Шеремета лікарка повернулася на роботу
Фото з Facebook

Лікар і волонтер Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу, де розпочне відновлення практичних навичок.

Джерело: Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko

Дослівно: "Сталася подія, яку ми всі так важко виборювали на судах по "справі Шеремета" для дитячого лікаря Юлії Кузьменко – нарешті Юлія почала важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності.

Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок". 

 
фото з Facebook 

Деталі: Повідомляється, що Кузьменко, яка 17 років робила операції на дитячих серцях, після 20 місяців у СІЗО і на цілодобовому домашньому арешті, прийшла у свою ангіоопераційну.

Наразі вона не у статусі оперуючого хірурга, але у спільноті впевнені, що найближчим часом вирішаться усі юридичні моменти, і Кузьменко зможе знову оперувати.

Що було раніше: 4 серпня суд розпорядився зняти з дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, електронний браслет і замінити цілодобовий домашній арешт на нічний.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу.
  • 11 серпня 2020 року після 8 місяців у СІЗО Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт з носінням браслету.

Українська правда

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Теми: Справа Шеремета
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