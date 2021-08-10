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Подозреваемая в убийстве Шеремета врач вернулась на работу

Вторник, 10 августа 2021, 14:42
Подозреваемая в убийстве Шеремета врач вернулась на работу
Фото c Facebook

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, впервые с декабря 2019 года приехала на свою работу, где начнет восстанавливать практические навыки.

Источник: Facebook-cообщество Free Dr Kuzmenko

Дословно: "Произошло событие, за которое мы все так тяжело боролись на судах по "делу Шеремета" для детского врача Юлии Кузьменко – наконец Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности.

С сегодняшнего дня Юлию ожидает адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков". 

 
Фото с facebook 

Детали: Сообщается, что Кузьменко, которая 17 лет делала операции на детских сердцах, после 20 месяцев в СИЗО и на круглосуточном домашнем аресте, пришла в свою ангиооперационную.

Сейчас она не в статусе оперирующего хирурга, но в сообществе уверены, что в ближайшее время решатся все юридические моменты, и Кузьменко сможет снова оперировать.

Что было раньше: 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной. 

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог.
  • 11 августа 2020 года после 8 месяцев в СИЗО Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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