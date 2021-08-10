Подозреваемая в убийстве Шеремета врач вернулась на работу

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, впервые с декабря 2019 года приехала на свою работу, где начнет восстанавливать практические навыки.

Источник: Facebook-cообщество Free Dr Kuzmenko

Дословно: "Произошло событие, за которое мы все так тяжело боролись на судах по "делу Шеремета" для детского врача Юлии Кузьменко – наконец Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности.

С сегодняшнего дня Юлию ожидает адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков".

Фото с facebook

Детали: Сообщается, что Кузьменко, которая 17 лет делала операции на детских сердцах, после 20 месяцев в СИЗО и на круглосуточном домашнем аресте, пришла в свою ангиооперационную.

Сейчас она не в статусе оперирующего хирурга, но в сообществе уверены, что в ближайшее время решатся все юридические моменты, и Кузьменко сможет снова оперировать.

Что было раньше: 4 августа суд распорядился снять с детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, электронный браслет и заменить круглосуточный домашний арест на ночной.

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