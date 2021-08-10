Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Реперка Альона Савраненко (Alyona Alyona), яка була пасажиром автівок під час скандального дрифту на Софійській площі, заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України, а її задача була просто кататися.

Джерело: Alyona Alyona в Instagram

Пряма мова Савраненко: "Мене усі запитують, що це було, і зараз я трошки поясню.

По-перше, це не була зйомка реклами чи зйомка мого кліпа тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull хотів зняти разом із ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності й вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали.

Мене запевнили, що усі дозволи у них є, адміністрація надала, і після цього приїдуть клінінгові машини, які все це почистять".

Деталі: Alyona Alyona заявила, що вона та її команда не може відповідати на будь-які запитання і відправила людей до організаторів – Red Bull.

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