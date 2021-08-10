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Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Вівторок, 10 серпня 2021, 21:42
Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності
ФОТО: INSTARGAM REDBULLUA

Реперка Альона Савраненко (Alyona Alyona), яка була пасажиром автівок під час скандального дрифту на Софійській площі, заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України, а її задача була просто кататися.

Джерело: Alyona Alyona в Instagram

Пряма мова Савраненко: "Мене усі запитують, що це було, і зараз я трошки поясню.

По-перше, це не була зйомка реклами чи зйомка мого кліпа тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу і Red Bull хотів зняти разом із ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності й вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали.

Мене запевнили, що усі дозволи у них є, адміністрація надала, і після цього приїдуть клінінгові машини, які все це почистять".

Деталі: Alyona Alyona заявила, що вона та її команда не може відповідати на будь-які запитання і відправила людей до організаторів – Red Bull.

Передісторія:

  • Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
  • Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
  • Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
  • Поліція відкрилакримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.
  • Наразі вирішується питання про вилучення автомобілів з несанкціонованих зйомок.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київмузика
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