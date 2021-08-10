Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости

Реперка Алена Савраненко (Alyona Alyona), которая была пассажиром автомобилей во время скандального дрифта на Софийской площади, заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Источник: Alyona Alyona в Instagram

Прямая речь Савраненко: "Меня все спрашивают, что это было, и сейчас я немножко объясню.

Во-первых, это не была съемка рекламы или съемка моего клипа, и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull хотел снять вместе с ним видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали.

Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, а после этого приедут клининговые машины, которые все это почистят".

Детали: Alyona Alyona заявила, что она и ее команда не может отвечать на любые вопросы и отправила людей к организаторам - Red Bull.

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