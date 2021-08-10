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Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости

Вторник, 10 августа 2021, 21:42
Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости
ФОТО: INSTARGAM REDBULLUA

Реперка Алена Савраненко (Alyona Alyona), которая была пассажиром автомобилей во время скандального дрифта на Софийской площади, заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Источник: Alyona Alyona в Instagram

Прямая речь Савраненко: "Меня все спрашивают, что это было, и сейчас я немножко объясню.

Во-первых, это не была съемка рекламы или съемка моего клипа, и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull хотел снять вместе с ним видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали.

Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, а после этого приедут клининговые машины, которые все это почистят".

Детали: Alyona Alyona заявила, что она и ее команда не может отвечать на любые вопросы и отправила людей к организаторам - Red Bull.

Предыстория:                                                            

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство. Там отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции. по статье "Хулиганство".
  • Сейчас решается вопрос об изъятии автомобилей с несанкционированных съемок.

Роман Петренко, УП

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Темы: Киевмузыка
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