Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса

Середа, 11 серпня 2021, 17:25
Брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса
Фото: пресслужба "Слуги народу"

Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака щодо визнання недостовірною інформацію, яку про нього поширював нардеп Гео Лерос у соцмережі щодо "продажу державних посад". 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Київський апеляційний суд

Дослівно: "Суд визнав недостовірною інформацію та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б. поширену на офіційній сторінці народного депутата України Лероса Гео в Fаcebook, а саме: "Відео докази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з рф), ну і звичайно заробіток на державі".

Деталі: Йдеться про позов, який раніше не задовольнив Печерський районний суд столиці. Єрмак з рішенням не погодився та оскаржив його в апеляційному суді. 

Апеляційний суд зобов’язав нардепа Лероса спростувати поширену інформацію. Зокрема, колишній член фракції "Слуга народу" має розмістити на своїй сторінці наступний текст: 

"Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".

Що передувало: 9 червня стало відомо, що суд відмовив брату голови Офісу президента Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог до народного депутата Гео Лероса про "захист честі та гідності".

Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації у вересні 2020 року.

Сталося це невдовзі після оприлюднення так званих "плівок Лероса", у яких йшлося про приховування корупційних схем у столиці.

Передісторія:

  • 26 червня 2020 року журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
  • У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.
  • 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гео Лерос Андрій Єрмаксуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Гео Лерос
Лерос повідомив, що виграв суд проти ВР, яка відсторонила його від засідань
Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР
Рада відсторонила Лероса від засідань: він каже, що через критику у бік Єрмака
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: