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Брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса

Середа, 11 серпня 2021, 17:25
Фото: пресслужба "Слуги народу"

Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака щодо визнання недостовірною інформацію, яку про нього поширював нардеп Гео Лерос у соцмережі щодо "продажу державних посад". 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Київський апеляційний суд

Дослівно: "Суд визнав недостовірною інформацію та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б. поширену на офіційній сторінці народного депутата України Лероса Гео в Fаcebook, а саме: "Відео докази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з рф), ну і звичайно заробіток на державі".

Деталі: Йдеться про позов, який раніше не задовольнив Печерський районний суд столиці. Єрмак з рішенням не погодився та оскаржив його в апеляційному суді. 

Апеляційний суд зобов’язав нардепа Лероса спростувати поширену інформацію. Зокрема, колишній член фракції "Слуга народу" має розмістити на своїй сторінці наступний текст: 

"Поширена мною інформації про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності".

Що передувало: 9 червня стало відомо, що суд відмовив брату голови Офісу президента Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог до народного депутата Гео Лероса про "захист честі та гідності".

Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації у вересні 2020 року.

Сталося це невдовзі після оприлюднення так званих "плівок Лероса", у яких йшлося про приховування корупційних схем у столиці.

Передісторія:

  • 26 червня 2020 року журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
  • У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.
  • 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Теми: Гео Лерос Андрій Єрмаксуд


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