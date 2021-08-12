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Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

Четвер, 12 серпня 2021, 21:12
Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

Російська мережа супермаркетів перезапустилась в Україні – в РНБО це називали "неможливим", Туреччину накрили масштабні повені — актуальні новини 12 серпня.

Про російські супермаркети

Російська мережа супермаркетів Mere з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок — раніше секретар РНБО Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Про Туреччину

Після двох тижнів боротьби з лісовими пожежами Туреччину накрили масштабні повені. Внаслідок стихійного лиха шестеро людей загинули, 13 постраждали та були госпіталізовані.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОТуреччина
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