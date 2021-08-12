Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

Четвер, 12 серпня 2021, 21:12

Російська мережа супермаркетів перезапустилась в Україні – в РНБО це називали "неможливим", Туреччину накрили масштабні повені — актуальні новини 12 серпня.

Про російські супермаркети

Російська мережа супермаркетів Mere з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок — раніше секретар РНБО Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Про Туреччину

Після двох тижнів боротьби з лісовими пожежами Туреччину накрили масштабні повені. Внаслідок стихійного лиха шестеро людей загинули, 13 постраждали та були госпіталізовані.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

"Ми просто привіталися за олімпійською традицією": Магучіх заявила, що фотографуванням із російською спортсменкою не висловлювала "жодної політичної позиції".

В американському розвідувальному співтоваристві після трьох місяців вивчення даних про коронавірус SARS-CoV-2 все ще не дійшли єдиної думки, чи має він природне чи лабораторне походження.

Український тренер Сергій Ребров заявив, що був би щасливий стати тренером національної збірної з футболу, проте наразі він має контракт із арабським клубом, якого має дотримуватись.

За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових випадків COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужало 1 039 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 162 049 людей.

Теми: РНБОТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Росії вибухнув пасажирський автобус, є жертва і потерпілі

відеоЗаступника мера Миколаєва взяли під варту з заставою

відеоТаліби заявили про захоплення другого та третього за населенням міст Афганістану

фото, відеоУкраїнську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо

Новини 12 серпня: російська мережа супермаркетів, повені в Туреччині

фото, відеоУ Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"

Усі новини...
РНБО
Данілов готує засідання РНБО щодо залісення України
Данілов про закиди Разумкова: Хотів би послухати, хто в РНБО є олігарх
Зеленський і РНБО кличуть "на килим" керівника Держекоінспекції
Останні новини
07:10
Україна – 18 у світі та 8 в Європі за смертністю від коронавірусу
06:38
Через повені в Китаї десятки загиблих, тисячі евакуйованих
05:45
Окупанти розміщують бойову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
04:47
Влада Афганістану підтвердила захоплення "Талібаном" міста Кандагар
03:51
Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих
03:10
Штати направляють 3 тисячі військових в Афганістан для евакуації працівників дипмісій
02:25
Трюдо призначить позачергові вибори в Канаді – ЗМІ
01:28
фото, відеоУ Росії вибухнув пасажирський автобус, є жертва і потерпілі
00:54
США закликають своїх громадян негайно покинути Афганістан
00:17
Президент Польщі підтвердив участь у "Кримській платформі"
Усі новини...