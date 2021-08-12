Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
Российская сеть супермаркетов перезапустилась в Украине – в СНБО это называли "невозможным", Турцию накрыли масштабные наводнения — актуальные новости 12 августа.
О российских супермаркетах
Российская сеть супермаркетов Mere с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек — ранее секретарь СНБО Данилов говорил, что выход сети на украинский рынок невозможен.
О Турции
После двух недель борьбы с лесными пожарами Турцию накрыли масштабные наводнения. В результате стихийного бедствия шесть человек погибли, 13 пострадали и были госпитализированы.
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