Міністр внутрішніх справ Монастирський відреагував на сутички під ОП

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції під час сутичок, що сталися у суботу під Офісом президента, розпочато кримінальне провадження.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook

Деталі: 14 серпня на вулиці Банковій у Києві пройшла акція "Зупинимо капітуляцію!". Між представниками "Національного корпусу", що прийшли мітингувати під Офіс президента, та силовиками сталися сутички.

За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, внаслідок сутичок 7 поліцейських отримали опіки очей, а декілька нацгвардійців були травмовані.

Водночас міністр внутрішніх справ заявив, що безлад спровокували мітингувальники, які відмовилися проходити поверхневу перевірку на предмет відсутності зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо, а постраждалих правоохоронців – вісім.

Пряма мова Монастирського: "Замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, (мітингарі - УП) почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки.

Звертаю увагу, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом Президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники. За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності".

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