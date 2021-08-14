Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Суббота, 14 августа 2021, 19:18

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений, произошедших в субботу под Офисом президента, открыто уголовное производство.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook

Детали: 14 августа на улице Банковой в Киеве прошла акция "Остановим капитуляцию!". Между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и силовиками произошли столкновения.

По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, в результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, а несколько нацгвардейцев были травмированы.

В то же время министр внутренних дел заявил, что беспорядки спровоцировали митингующие, которые отказались проходить поверхностную проверку на предмет отсутствия оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и т.п., а пострадавших правоохранителей – восемь.

Прямая речь Монастырского: "Вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, (митингующие - УП) начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги.

Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности".

Предыстория:

  • 14 августа представители Нацкорпуса митинговали под Офисом президента, жгли дымовые шашки и пытались прорваться сквозь стену правоохранителей.
  • После этого участники акции протеста ходили к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский. В Нацкорпусе объяснили, что украинские ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в захваченный Россией Крым.
  • Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что в субботу националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом. Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать собратьям: мол, молоком хорошо промывать глаза от слезоточивого газа.
  • После акции "Остановим капитуляцию" на корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного было совершено нападение.

Украинская правда
Темы: митингиМВДМонастырский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились

В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"

видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски

видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Все новости...
митинги
После беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
Во Франции в пятый раз проходят многотысячные протесты против "паспортов здоровья"
Навальному предъявили еще одно обвинение
Последние новости
03:33
Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата
02:41
Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли
01:38
Иран вводит шестидневный локдаун — страна в эпицентре заболеваемости COVID
00:40
Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане
23:54
Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились
23:31
В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"
22:36
Талибы захватили один из крупнейших городов Афганистана
21:51
видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски
21:16
фото, обновленоНа Гаити произошло мощное землетрясение, сотни людей погибли
20:42
видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
Все новости...