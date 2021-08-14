Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений, произошедших в субботу под Офисом президента, открыто уголовное производство.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook

Детали: 14 августа на улице Банковой в Киеве прошла акция "Остановим капитуляцию!". Между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и силовиками произошли столкновения.

По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, в результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, а несколько нацгвардейцев были травмированы.

В то же время министр внутренних дел заявил, что беспорядки спровоцировали митингующие, которые отказались проходить поверхностную проверку на предмет отсутствия оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и т.п., а пострадавших правоохранителей – восемь.

Прямая речь Монастырского: "Вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, (митингующие - УП) начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги.

Обращаю внимание, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности".

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